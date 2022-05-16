İngiltere, Ukrayna'ya savaşa giden Rus ordusunun 3'te 1'nin yok olduğunu öne sürdü - Haberler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, sadece iki ülkede değil, dünya genelinde de ciddi sıkıntılar doğurdu. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, ülkeleri zor duruma soktu. Savaşın ne zaman biteceği sorusunun cevabı aranırken, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan savaşla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

İDDİALARINI, DIŞİŞLERİ'NİN RAPORLARINA DAYANDIRDILAR

Dışişleri Bakanlığı'nın bazı istihbarat raporlarına dayandırılan açıklamada, Rusya'nın askeri gücünün büyük bir kayba uğradığı belirtildi. Yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusunun 3'te 1'inin yok olduğu belirtildi. Raporda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde devam eden Rusya saldırılarının takvimin gerisinde kaldığı da kayıtlara geçti.

"SON 1 AYDA KAYDA DEĞER KAZANIMLARI YOK"

İngiliz medyasında yer alan haberde, "Ufak çaplı kazanımlar haricinde Rusya son bir ayda büyük ve kayda değer kazanımlar elde edemedi. Rusya'nın Şubat ayında cepheye sürdüğü askerleri kaybetti" ifadesi yer aldı. Putin'in "özel askeri operasyon" diye tanımladığı işgal sürecinde Rusya'nın 150 bin ile 190 bin askeri cepheye gönderdiği tahmin ediliyor.

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