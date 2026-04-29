İngiltere Kralı Charles, ABD Kongresi'ne hitap etti

İNGİLTERE Kralı Charles, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap etti.

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Beyaz Saray'daki programlarının ardından ABD Kongresi'ni ziyaret etti. Kral Charles, Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumunda Kongre üyelerine seslendi. Kongreye hitap eden ilk İngiltere Kralı olarak tarihe geçen Charles, ayrıca annesi Kraliçe Elizabeth'in 1991'de yaptığı konuşmadan sonra Kongre'ye hitap eden ikinci İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu oldu.

Kral Charles konuşmasında, İran savaşı nedeniyle gerilen ABD-İngiltere ilişkilerinin yenilenmesinin önemini vurgulayarak, iki ülkenin her kriz anında birlikte hareket ederek yalnızca kendi halkları için değil, tüm dünya için büyük değişimler meydana getirdiğini bildirdi. ABD ve İngiltere'nin 2'nci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Afganistan'da beraber savaştığını belirten Charles, "Bugün aynı sarsılmaz kararlılığa, Ukrayna'nın ve onun son derece cesur halkının savunulması için de ihtiyaç var. Gerçekten adil ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için buna ihtiyaç var" dedi.

Charles, ABD ve İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın altını çizerek, "Bu ittifak, Avrupa ve Amerika'nın iki temel sütununa dayanan bir Atlantik ortaklığı vizyonunun parçasıdır. Bugün bu ortaklık her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Trump'ın Davos'taki sözlerine yanıt veren Charles, "ABD olmasaydı, Avrupa Almanca konuşuyor olacaktı' demiştiniz. Biz olmasaydık, siz Fransızca konuşuyor olacaktınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı