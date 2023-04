İngiltere istihbarat raporu: Ukrayna'da 750'den fazla mayın kaynaklı can kaybı rapor edildi

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Ukrayna'da kara mayını kaynaklı sivil can kayıplarının yaşanmaya devam ettiği, işgalin başlangıcından bu yana 750'den fazla mayın kaynaklı can kaybının rapor edildiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan istihbarat raporunda, Ukrayna'da kara mayını kaynaklı sivil can kayıplarının yaşanmaya devam ettiği, bu durumdan en çok etkilenen bölgelerin daha önce Rusya tarafından işgal edilip sonrasında Ukrayna'nın geri aldığı Herson ve Harkiv olduğu belirtildi.

Raporda, "Bahar aylarının gelmesi ve daha fazla insanın tarımsal faaliyetlerle uğraşmaya başlamasıyla birlikte mayın kaynaklı sivil ölümleri riski artacaktır. İşgalin başlangıcından bu yana siviller arasında 750'den fazla mayın kaynaklı can kaybı rapor edilmiştir, her sekiz can kaybından biri çocuktur. Ukrayna'nın mayınlardan temizlenmesi muhtemelen en az on yıl sürecektir" denildi.