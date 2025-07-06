İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 14 yıl aradan sonra Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek ikili ilişkileri yeniden kurma çabalarını sürdürüyor. Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştü ve güvenli bir Suriye için desteklerini vurguladı.

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı David Lammy, Şam'a resmi ziyarette bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan David Lammy'nin Suriye'ye resmi ziyarette bulunduğu bildirildi. Diplomatik ilişkilerin 14 yıl önce kesildiği Suriye ile ilişkileri yeniden kuran Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Bakan Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin daha güvenli ve müreffeh bir Suriye'ye desteğini belirterek, ülkedeki geçiş sürecinin daha kapsayıcı olması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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