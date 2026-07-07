İngiltere'de yılın üçüncü sıcak hava dalgası bekleniyor

İNGİLTERE'de bu hafta yılın üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği bildirildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yüksek sıcaklıkların bu hafta ülkede yeniden etkili olacağını duyurdu. Açıklamada, mayıs ve haziranın ikinci yarısındaki aşırı sıcak hava dalgalarının ardından İngiltere'de bu hafta yılın üçüncü sıcak dalgasının beklendiği belirtildi. İngiltere'nin büyük bölümünde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı ve bazı bölgelerde ise 34-35 dereceyi bulacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı