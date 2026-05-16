İngiltere'de bir öğrenci menenjit nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'nin Reading bölgesinde menenjit vakaları arttı. Bir öğrenci hayatını kaybederken, iki öğrenci tedavi altına alındı. Yetkililer, halk için riskin düşük olduğunu ve temaslılara antibiyotik verildiğini açıkladı.

İNGİLTERE'de Reading bölgesinde görülen menenjit vakalarının ardından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, menenjit nedeniyle bir öğrencinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı kaydedildi. Kamuya yönelik riskin şu aşamada düşük olduğu belirtilen açıklamada, Reading bölgesi çevresinde görülen vakalarla yakın temasta bulunan kişilere önlem amacıyla antibiyotik verildiği ifade edildi.

