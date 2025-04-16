İngiltere'de 'Kadın' tanımı tartışması: Mahkemeden kritik karar

İngiltere Yüksek Mahkemesi, "kadın" tanımının yasal metinlerde biyolojik cinsiyete dayanması gerektiğine hükmetti. Trans bireylerin haklarıyla kadın haklarını karşı karşıya getiren bu dava, ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Dava, "For Women Scotland" adlı kadın hakları savunucusu bir sivil toplum kuruluşunun, İskoç hükümetinin kadın temsilini düzenleyen yasasına itirazıyla başladı. İskoç hükümeti, yasal cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış trans kadınların da "kadın" olarak kabul edilmesini savunurken, STK bu yaklaşımın biyolojik kadınları dışladığını belirterek yasal yollara başvurdu.

Mahkeme, "kadın" tanımının yalnızca biyolojik cinsiyet üzerinden yapılabileceğine hükmederek, İskoç hükümetinin genişletici yorumunu reddetti. Kararı açıklayan Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Lord Patrick Hodge, bu kararın trans bireylerin yasal haklarını ihlal etmediğini, ancak cinsiyet temelli yasal düzenlemelerde biyolojik temelin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Bu karar; kadın sığınma evleri, hastanelerdeki kadın koğuşları, cinsiyete özel spor müsabakaları ve iş hayatındaki eşitlik politikaları gibi birçok alanda önemli etkiler yaratabilir. Spor federasyonlarının ve kamu kurumlarının bu kararı dikkate alarak yeni düzenlemelere gitmesi bekleniyor.

Karar, İngiliz kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı kesimler kararı "biyolojik gerçekliğe dönüş" olarak değerlendirirken, trans hakları savunucuları kararın dışlayıcı olduğunu savundu.

Yargı süreci, benzer tartışmaların sürdüğü Amerika gibi ülkelerde de dikkatle takip ediliyor. Kararın, cinsiyet kimliği ile biyolojik cinsiyet arasındaki yasal dengeyi tartışmaya açması bekleniyor.