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İngiltere'de İnsan Kalıntıları Bulunan Valizlerle İlgili Şüpheli Hakim Karşısına Çıkacak

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İngiltere'nin Londra ve Bristol kentlerinde bulunan valizlerdeki insan kalıntılarıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, bugün cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkacak. İngiliz polisi, kalıntıların iki kişiye ait olduğunu belirtti ve soruşturmanın homofobik bir gerekçe üzerinde yürütüldüğünü açıkladı.

İngiltere'nin Londra ve Bristol kentlerinde iki ayrı valizde insan kalıntıları bulunması olayında gözaltına alınan şüphelinin bugün cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

İngiliz polisi (MET), bugün sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Bristol ve Londra'da bulunan valizlerdeki insan kalıntılarının 62 yaşındaki Fransız çifte vatandaşı Albert Alfonso'ya ve 71 yaşındaki İngiliz Paul Longworth'a ait olduğunu ifade etti. Polis, bu olayla ilgili 13 Temmuz günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Yostin Andres Mosquera'nın bugün mahkemeye çıkacağını ve cinayetle suçlanacağını ifade etti.

LGBTQ birey olarak tanımlanan Alfonso ve Longworth'ün birlikte yaşadıkları evde kalan şüpheli Mosquera hakkında detaylı soruşturma yürütüldüğünü vurgulayan polis, "Bugüne kadar toplanan deliller, bu davada homofobik bir gerekçe olduğunu göstermiyor ancak polis, ulusal yönergeleri izledi ve başlangıçta olayı bir nefret suçu olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma, araştırmanın unsurlarının şekillendirilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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