İngiliz tahtının varislerine cep telefonu yasağı

İngiliz tahtının varisi Galler Prensi William, eşi Düşes Kate Middleton'la birlikte çocuklarına teknolojiyi sınırlı şekilde kullandırdıklarını açıkladı. Çiftin en büyük oğulları Prens George'un cep telefonu isteğini reddettiklerini söyleyen William, bu kararın aile içinde zaman zaman gerginlik yarattığını da itiraf etti.

AİLE İÇİNDE GERGİNLİK

İngiliz Kraliyet Sarayı'nın duvarları bu kez teknoloji tartışmasıyla çınlıyor. Prens William ve Düşes Kate, büyük oğulları Prens George'a cep telefonu vermeme kararlarıyla yeniden gündeme geldi. William, bu kararın zaman zaman aile içinde gerginlik yarattığını itiraf ederken, "Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri düşündürücü. Onu korumak istiyoruz, başka çaremiz yok. Çocukların internette görmeleri gerekmeyen çok fazla şeye erişebildiğini düşünüyorum" dedi.

Prens, "George bazen arkadaşlarının telefon kullandığını görünce üzülüyor ama biz onun çocukluğunu olabildiğince korumaya çalışıyoruz. Sosyal medya ve internetin zararlarından sakınmak artık her ebeveyn için zor, ama başka çaremiz yok" dedi.

Cambridge Düşesi Kate de daha önce benzer şekilde "Çocuklarımızın ekran süresini sınırlıyoruz; dışarıda oyun oynamaları ve dünyayı gerçek haliyle deneyimlemeleri bizim için çok önemli" açıklamasında bulunmuştu.

Uzmanlar, Prens William'ın yaklaşımını dijital çağın getirdiği bağımlılıklar karşısında örnek bir duruş olarak değerlendirirken, özellikle sosyal medyanın çocuklarda dikkat dağınıklığı, benlik algısı bozulması ve erken yaşta kaygı bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.