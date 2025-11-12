Haberler

İngiliz tahtının varislerine cep telefonu yasağı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İngiliz tahtının varislerine cep telefonu yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz tahtının varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, çocuklarına teknolojiyi sınırlı şekilde kullandırdıklarını açıkladı. Çiftin en büyük oğulları Prens George'un cep telefonu isteğini reddettiklerini belirtti. Bu kararın aile içinde zaman zaman gerginlik yarattığını da itiraf eden Prens, çocukların internette görmeleri gerekmeyen çok fazla şeye erişebildiğini düşündüğünü dile getirdi.

  • Prens William ve Kate Middleton, oğulları Prens George'a cep telefonu vermiyor.
  • Prens William, çocukların sosyal medya ve internetin zararlı etkilerinden korunması gerektiğini belirtti.
  • Prens William ve Kate Middleton, çocuklarının ekran süresini sınırlıyor ve dışarıda oyun oynamalarını teşvik ediyor.

İngiliz tahtının varisi Galler Prensi William, eşi Düşes Kate Middleton'la birlikte çocuklarına teknolojiyi sınırlı şekilde kullandırdıklarını açıkladı. Çiftin en büyük oğulları Prens George'un cep telefonu isteğini reddettiklerini söyleyen William, bu kararın aile içinde zaman zaman gerginlik yarattığını da itiraf etti.

AİLE İÇİNDE GERGİNLİK

İngiliz Kraliyet Sarayı'nın duvarları bu kez teknoloji tartışmasıyla çınlıyor. Prens William ve Düşes Kate, büyük oğulları Prens George'a cep telefonu vermeme kararlarıyla yeniden gündeme geldi. William, bu kararın zaman zaman aile içinde gerginlik yarattığını itiraf ederken, "Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri düşündürücü. Onu korumak istiyoruz, başka çaremiz yok. Çocukların internette görmeleri gerekmeyen çok fazla şeye erişebildiğini düşünüyorum" dedi.

Prens, "George bazen arkadaşlarının telefon kullandığını görünce üzülüyor ama biz onun çocukluğunu olabildiğince korumaya çalışıyoruz. Sosyal medya ve internetin zararlarından sakınmak artık her ebeveyn için zor, ama başka çaremiz yok" dedi.

Cambridge Düşesi Kate de daha önce benzer şekilde "Çocuklarımızın ekran süresini sınırlıyoruz; dışarıda oyun oynamaları ve dünyayı gerçek haliyle deneyimlemeleri bizim için çok önemli" açıklamasında bulunmuştu.

Uzmanlar, Prens William'ın yaklaşımını dijital çağın getirdiği bağımlılıklar karşısında örnek bir duruş olarak değerlendirirken, özellikle sosyal medyanın çocuklarda dikkat dağınıklığı, benlik algısı bozulması ve erken yaşta kaygı bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı: Senin sıran değildi

Feryatlarına karışan o cümleye kimse karşılık veremedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.