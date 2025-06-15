İngiliz F-35 Savaş Uçağı Hindistan'a Acil İniş Yaptı

İngiliz F-35 Savaş Uçağı Hindistan'a Acil İniş Yaptı
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İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'ın Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pilotun yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle acil iniş izni istediği belirtildi.

İNGİLTERE'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptığı belirtildi.

Hindistanlı yetkililer, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi. Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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