İngiliz F-35 Savaş Uçağı Hindistan'a Acil İniş Yaptı
İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'ın Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pilotun yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle acil iniş izni istediği belirtildi.
İNGİLTERE'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptığı belirtildi.
Hindistanlı yetkililer, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi. Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya