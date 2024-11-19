İnek gübresine basarak uçabileceğini iddia eden Hindu rahibin acı sonu

Hindistan'da inek gübresine basarak uçabileceğini öne süren Hindu rahip, toplanan kalabalığa iddiasını ispatlamak için yüksek bir uçurumun tepesine çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

İnek gübresine bastıktan sonra uçacağını düşünen rahip, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.