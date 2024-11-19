İnek gübresine basarak uçabileceğini iddia eden Hindu rahibin acı sonu
Hindistan'da bir Hindu rahip, inek gübresine basarak uçabileceğini iddia etti. İddiasını kanıtlamak için bir grup insanı topladı ve bir dağın tepesinde inek gübresine bastı. Ancak işler istediği gibi gitmedi ve uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Hindistan'da inek gübresine basarak uçabileceğini öne süren Hindu rahip, toplanan kalabalığa iddiasını ispatlamak için yüksek bir uçurumun tepesine çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
İnek gübresine bastıktan sonra uçacağını düşünen rahip, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.