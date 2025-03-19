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İmamoğlu'na gözaltı: Avrupa ve dünya nasıl yorumladı?

İmamoğlu'na gözaltı: Avrupa ve dünya nasıl yorumladı?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Avrupa Birliği ve çeşitli Avrupa başkentlerinden tepkiler geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Avrupa Birliği ve çeşitli Avrupa başkentlerinden tepkiler geliyor.

Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı.

Konsey açıklamasında gelişmelerde "bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli adayına yönelik siyasi baskının tüm unsurlarının gözlemlendiğini" kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, gözaltı kararının İmamoğlu'na "baskı uygulamak amaçlı" atılan bir dizi hukuki hamlenin parçası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Fischer, gözaltıyı Türkiye demokrasisi için "ciddi bir gerileme" olarak yorumladı.

Avrupa'daki önemli gazeteler de gözaltı habere ayırdı.

İngiliz The Guardian gazetesi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi, üniversite diplomasını geçersiz kılmasından bir gün sonra gözaltına alındı; bu siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi İmamoglu'nu "Erdoğan'ın kilit rakiplerinden" şeklinde tarif etti.

İtalyan Repubblica gazetesinin haberinde "Erdoğan'a karşı yarışmaya hazırlanan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı" başlığı kullanıldı.

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