Illinois'de Ortaokul Yakınında Silahlı Saldırı: 3 Ölü

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Berwyn kentinde bir ortaokul yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Berwyn Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.05 sıralarında Lincoln Ortaokulu önünde erkek bir şüpheli, uzun namlulu tüfekle bir araca ateş açtı. Polis yetkilileri, saldırganın daha sonra ekiplere de ateş açtığını, ancak polislerin karşılık vermediğini belirtti.

Destek ekiplerinin gelmesinin ardından saldırganın aracına yaklaşan polisler, şüphelinin intihar ettiğini belirledi. Saldırganın ateş ettiği araçta ise 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yetkililer, olayın aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını duyururken, soruşturma birimlerinin çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi.