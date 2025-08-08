Illinois'da Helikopter Kazası: 2 kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Illinois eyaletinde bir helikopterin elektrik hattına çarpıp Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay anında mavnada kimsenin bulunmadığı bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde bir helikopterin Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'li yetkililer, Illinois eyaletine bağlı East Alton bölgesinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Elektrik hattına çarpan helikopterin Mississippi Nehri'ndeki mavnanın üzerine düşerek alev aldığını belirten yetkililer, helikopterdeki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay anında mavnada kimsenin bulunmadığını aktaran yetkililer, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) kazanın nedenini soruşturacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
