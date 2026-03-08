İlk kez yayınlandı! İşte ABD'nin Devrim Muhafızları'nın tesisini vurduğu anlar

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. Savaşın 9. gününde de ABD ve İsrail İran'a saldırmaya devam ederken; İran da misilleme saldırılarını sürdürdü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 28 Şubat'ta ABD'nin ilk saldırılarına ilişkin görüntüler ilk kez İran basını tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ABD Tomahawk füzesinin İran Devrim Muhafızları'na ait bir tesisi vurduğu anlar yer aldı.

ÇOCUKLARIN HEDEF ALINDIĞI SALDIRI DA KAMERALARDA

Ayrıca Görüntüde, aralarında çocukların da bulunduğu 175 kişinin öldüğü bildirilen kız okulunun yakınlarından yükselen dumanlar da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, okula yönelik saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.