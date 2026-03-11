İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD- İsrail ile İran arasında süren savaş Orta Doğu'da gerilimi artırırken, küresel güçlerin askeri kapasitesine ilişkin gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Bu süreçte Çin'in geliştirdiği yeni nesil havadan erken ihbar ve kontrol uçağı Kongjing-3000'in ilk uçan prototipi ortaya çıktı.

ÇİN'DEN DEV ADIM

Kuyruk numarası 7821 olan uçak, Çin'in hava savunma ve komuta kabiliyetini güçlendirmeyi hedefleyen projelerin son halkası olarak değerlendiriliyor.

ERKEN UYARI VE KONTROL GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Çin ordusuna bağlı savunma projeleri kapsamında geliştirilen Kongjing-3000, havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) görevleri için tasarlandı. Bu tür uçaklar, gelişmiş radar sistemleri sayesinde yüzlerce kilometre uzaklıktaki hava hedeflerini tespit edebiliyor ve savaş uçaklarına komuta edebiliyor.

GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Ortaya çıkan görüntülerde uçağın üzerinde büyük bir radar sistemi bulunduğu görülürken, Kongjing-3000'in Çin'in mevcut erken uyarı uçaklarına göre daha gelişmiş sensör ve komuta kontrol sistemleriyle donatılacağı belirtiliyor.

Askeri analistler, bu platformun Çin'in özellikle Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki hava sahasında erken uyarı ve hava hakimiyeti kapasitesini artırmayı amaçladığını değerlendiriyor.

Kongjing-3000 projesi, Çin'in son yıllarda hız verdiği askeri modernizasyon programının önemli bir parçası olarak görülüyor. Pekin yönetimi, hava kuvvetlerinin erken uyarı ve ağ merkezli savaş kabiliyetlerini güçlendirmek için yeni nesil radar ve komuta sistemlerine yatırım yapıyor.