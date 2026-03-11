Haberler

İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel gerilimi artırdığı bir dönemde Çin'in geliştirdiği yeni nesil havadan erken ihbar uçağı Kongjing-3000'in kuyruk numarası 7821 olan ilk uçan prototipi ortaya çıktı. Uçağın Çin'in hava savunma ve erken uyarı kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

  • Çin'in yeni nesil havadan erken ihbar ve kontrol uçağı Kongjing-3000'in ilk uçan prototipi ortaya çıktı.
  • Kongjing-3000, havadan erken uyarı ve kontrol görevleri için tasarlanmıştır.
  • Uçağın üzerinde büyük bir radar sistemi bulunmaktadır.

ABD- İsrail ile İran arasında süren savaş Orta Doğu'da gerilimi artırırken, küresel güçlerin askeri kapasitesine ilişkin gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Bu süreçte Çin'in geliştirdiği yeni nesil havadan erken ihbar ve kontrol uçağı Kongjing-3000'in ilk uçan prototipi ortaya çıktı.

ÇİN'DEN DEV ADIM

Kuyruk numarası 7821 olan uçak, Çin'in hava savunma ve komuta kabiliyetini güçlendirmeyi hedefleyen projelerin son halkası olarak değerlendiriliyor.

İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak

ERKEN UYARI VE KONTROL GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Çin ordusuna bağlı savunma projeleri kapsamında geliştirilen Kongjing-3000, havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) görevleri için tasarlandı. Bu tür uçaklar, gelişmiş radar sistemleri sayesinde yüzlerce kilometre uzaklıktaki hava hedeflerini tespit edebiliyor ve savaş uçaklarına komuta edebiliyor.

GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Ortaya çıkan görüntülerde uçağın üzerinde büyük bir radar sistemi bulunduğu görülürken, Kongjing-3000'in Çin'in mevcut erken uyarı uçaklarına göre daha gelişmiş sensör ve komuta kontrol sistemleriyle donatılacağı belirtiliyor.

Askeri analistler, bu platformun Çin'in özellikle Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki hava sahasında erken uyarı ve hava hakimiyeti kapasitesini artırmayı amaçladığını değerlendiriyor.

Kongjing-3000 projesi, Çin'in son yıllarda hız verdiği askeri modernizasyon programının önemli bir parçası olarak görülüyor. Pekin yönetimi, hava kuvvetlerinin erken uyarı ve ağ merkezli savaş kabiliyetlerini güçlendirmek için yeni nesil radar ve komuta sistemlerine yatırım yapıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar

Kim'den dünyaya büyük gözdağı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler