İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

Maldivler, 1 Ocak 2007'den sonra doğan herkesin tütün ürünlerini satın almasını, kullanmasını veya kendisine satılmasını yasakladı. Ülke bu kararla dünyada "nesiller arası sigara yasağı" uygulayan tek ülke haline geldi.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler'de dünyada ilk kez uygulanacak bir yasağın yürürlüğe gireceği tüm dünya ile paylaşıldı.

NESİLLER ARASI SİGARA YASAĞI GELDİ

Maldivler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,1 Ocak 2007'den sonra doğan herkesin tütün ürünlerini satın almasını, kullanmasını veya kendisine satılması yasaklandı.

DÜNYADA İLK KEZ UYGULANDI

Ülke bu kararla dünyada "nesiller arası sigara yasağı" uygulayan tek ülke haline geldi. Kararın Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu tarafından bu yılın başında başlatıldığı ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık, düzenlemenin "halk sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesli teşvik etme" amacını taşıdığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan kişiler tütün ürünlerini satın alamayacak, kullanamayacak veya satamayacak. Perakendecilerin de satış öncesi yaş doğrulaması yapması zorunlu hale getirildi.

TURİSTLERİ DE KAPSIYOR

Maldivler'in 1.191 mercan adasından oluşan ve lüks turizmiyle tanınan ülkesinde uygulama, turistleri de kapsıyor. Ülke, ayrıca elektronik sigara ve buhar cihazlarının ithalatını, satışını, dağıtımını, bulundurulmasını ve kullanımını da her yaş için tamamen yasaklamış durumda.

Reşit olmayan birine tütün ürünü satan kişilere 50.000 rufiyaa (yaklaşık 3.200 dolar) ceza kesilecek. Elektronik sigara kullananlara ise 5.000 rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) para cezası uygulanacak.

YENİ ZELANDA GERİ ADIM ATMIŞTI

Benzer bir "nesiller arası sigara yasağı" Birleşik Krallık'ta hâlâ yasama sürecinden geçiyor. Bu yasayı ilk kez uygulayan Yeni Zelanda ise, Kasım 2023'te yürürlüğe girdikten bir yıl bile geçmeden yasayı geri çekmişti.

