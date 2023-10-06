İdlib'deki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik devam eden saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik saldırıları sürüyor. Rejim güçleri tarafından bugün şehir merkezine düzenlenen füze saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Füze ve topçu atışlarının hedefi olan şehir merkezine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

Suriye ordusunun dün İdlib'e yönelik saldırılarında ise 5 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 46 kişi de yaralanmıştı. - İDLİB