Idaho'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Yellowstone Milli Parkı yakınlarında bir tur minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Idaho Eyalet Polisi, çarpışmanın ardından her iki aracın da alev aldığını ve minibüsteki 6 kişi ile kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.