Idaho'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Idaho'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi. Yellowstone Milli Parkı yakınlarında bir tur minibüsü ile kamyonetin çarpışmasının ardından her iki araç da alev aldı.

ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Yellowstone Milli Parkı yakınlarında bir tur minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Idaho Eyalet Polisi, çarpışmanın ardından her iki aracın da alev aldığını ve minibüsteki 6 kişi ile kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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