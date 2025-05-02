Idaho'da Trafik Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi. Yellowstone Milli Parkı yakınlarında bir tur minibüsü ile kamyonetin çarpışmasının ardından her iki araç da alev aldı.
ABD'nin Idaho eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Idaho eyaletindeki Yellowstone Milli Parkı yakınlarında bir tur minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Idaho Eyalet Polisi, çarpışmanın ardından her iki aracın da alev aldığını ve minibüsteki 6 kişi ile kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya