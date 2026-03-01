IAEA: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarında Radyolojik Etki Yok

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından şu ana kadar radyolojik bir etki olduğuna dair bir kanıta rastlanılmadığını belirterek, nükleer güvenlik risklerini önlemek için itidal çağrısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) sanal medya hesabından ABD ile İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, IAEA'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedilerek, nükleer güvenlik risklerini önlemek için itidal çağrısında bulunuldu.

IAEA'nın bölgedeki ülkelerle sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ana kadar radyolojik bir etki yaşandığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı