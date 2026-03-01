Haberler

IAEA: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarında Radyolojik Etki Yok

IAEA: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarında Radyolojik Etki Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra nükleer güvenlik riskleri için itidal çağrısında bulundu ve şu ana kadar radyolojik bir etkiye dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından şu ana kadar radyolojik bir etki olduğuna dair bir kanıta rastlanılmadığını belirterek, nükleer güvenlik risklerini önlemek için itidal çağrısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) sanal medya hesabından ABD ile İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, IAEA'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedilerek, nükleer güvenlik risklerini önlemek için itidal çağrısında bulunuldu.

IAEA'nın bölgedeki ülkelerle sürekli temas halinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ana kadar radyolojik bir etki yaşandığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İran yeni saldırı dalgası başlattı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok