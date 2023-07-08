Husiler İsveç Mallarına Boykot Uyguluyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak kontrol ettikleri bölgelerde İsveç mallarının satışını yasakladı. Husilerin Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed Mutahhar, İsveç mallarına uygulanan boykotun başladığını ve boykot listesinin ilgili makamlara iletilerek 30 İsveç acentesiyle 100 ticari markayı kapsadığını belirtti. Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde boykot uygulanan tüm İsveç mallarının alternatifinin bulunduğunu da ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak kontrol ettikleri bölgelerde İsveç mallarının satışını yasakladı.

Husilerin sözde Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed Mutahhar, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, İslam'ın kutsal değerlerine yapılan hakaret nedeniyle İsveç mallarına "boykot" uygulamaya başladıklarını belirtti.

Husilere bağlı Gümrük İdaresi ve Standardizasyon Genel Kurulu'nun İsveç mallarına uygulanan boykotu takip edeceğini kaydeden Mutahhar, boykot listesinde 30 İsveç acentesiyle 100 ticari markanın yer aldığını, listenin ilgili makamlara iletildiğini aktardı.

Mutahhar ayrıca, Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde boykot uygulanan tüm İsveç mallarının alternatifinin bulunduğunu ifade etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.