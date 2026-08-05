Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Çok sert vurulacak'

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" yeniden açılmadığı takdirde İran'ın "çok sert bir şekilde vurulacağı" uyarısını yaptı. Fox News'a kanalına konuşan Trump, bir kez daha Tahran ile "çok iyi görüşmeler yürütüyoruz" dedi.Anlaşmaya yönelik umutların artmasıyla petrol fiyatları Salı günü son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Fiyatlar 80 doların altında seyretti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, gemi geçişlerinin bu hafta içinde yeniden başlamasına olanak tanıyacak şekilde görüşmelerin ilerlediğini duyurdu.Rubio gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde ilerleme sağlandı ancak henüz nihai bir sonuca varılmadı" dedi.Bessent, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik bir anlaşmanın Çarşamba günü dahi sağlanabileceğini söyledi.ABD hükümetindeki üst düzey yetkililer görüşmelerin ilerlediğini duyurmuş olsa da, olası bir anlaşmanın içeriğine dair herhangi bir ayrıntı açıklanmadı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişi için geçici bir güzergah oluşturulması konusunda ABD ile değil Umman ile müzakereler yürüttüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda Umman ile işbirliği içinde geçici muhtemel bir rota konusunda görüşmelere odaklandığını söyledi.Arabulucu konumunda olan Katar yönetimi de ABD ve İran arasında doğrudan görüşme planlanmadığını doğruladı.Trump 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bu haftaki görüşmelerin İran'ın "son şansı" olduğunu söyledi.