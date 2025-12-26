Suriye'de bir camide patlama: 3 ölü
Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camisi'nde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.
SURİYE'nin Humus kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde bulunan İmam Ali Camisi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya