Suriye'de bir camide patlama: 3 ölü

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camisi'nde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

SURİYE'nin Humus kentindeki bir camide meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde bulunan İmam Ali Camisi'nde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
