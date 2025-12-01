Hong Kong'daki Yangında Can Kaybı 151'e Yükseldi

Haberler

Hong Kong'un Tai Po ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e ulaştı. Yangınla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 151'e ulaştığı bildirildi.

Hong Kong Emniyeti, Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, bugünkü çalışmalarda, bir kulede aramanın dörtte birinin tamamlandığını ve 8 cansız beden daha bulunduğunu duyurdu.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hong Kong Polis Gücü Suç ve Güvenlik Direktörü Chan Tung, yangına ilişkin büyük bir soruşturmaya başladıklarını belirterek, 13 kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti. Tung, gözaltına alınanların yaşlarının 40 ile 77 arasında olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
