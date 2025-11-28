Hong Kong'daki Yangında Can Kaybı 128'e Yükseldi

HONGKong'un Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e ulaştığı bildirildi.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan 'Wang Fuk Court' isimli 8 apartmanlı çok katlı sitede önceki gün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 1'i itfaiyeci olmak üzere 128'e yükseldi.

Yetkililer, 12'si itfaiye görevlisi 79 kişinin de yaralandığını kaydederken, 200 kişiden de hala haber alınamadığı belirtildi.