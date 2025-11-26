Haberler

Hong Kong'da Çok Katlı Binada Yangın: 4 Ölü
Güncelleme:
Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

HONG Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre; 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
