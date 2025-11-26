Hong Kong'da Çok Katlı Binada Yangın: 4 Ölü

HONG Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre; 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.