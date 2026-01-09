Haberler

Honduras'ta kongre binası önünde milletvekiline patlayıcıyla saldırı

Güncelleme:
Honduras'ın başkenti Tegusigalpa'da Ulusal Parti milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binası önünde el yapımı bir patlayıcıyla yaralandı. Olay 'terör saldırısı' olarak kınandı ve saldırganların bulunması için ödül verileceği açıklandı.

HONDURAS'ın başkenti Tegusigalpa'da, Ulusal Parti milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binası önünde el yapımı bir patlayıcıyla yaralandı.

Honduras'ın başkenti Tegusigalpa'da Ulusal Parti milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasına geldiği sırada kendisine doğru atılan, el yapımı patlayıcı ile vuruldu. Baş ve sırt bölgesinden yaralandığı bildirilen Lopez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Honduras Ulusal Partisi, saldırıyı sert bir dille kınayarak olayın 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

Honduras polisi ise olayla ilgili paylaştığı videoda görülen saldırganların kimliği veya yeri hakkında bilgi sahibi olan kişilere yaklaşık 12 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
