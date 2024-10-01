Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcının kullanıldığı bir operasyonla öldüren İsrail ordusu dün gece yarısı ise Lübnan'a kara harekatı başlattı. Savaş uçakları ve dronlarla ülkeyi hedef alan İsrail'e ise Hizbullah'tan misilleme gecikmedi. MOSSAD'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenleyen Hizbullah'ın ateşlediği "Fadi 4" füzelerinden birinin de otoyola düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırılara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ı Lübnan'a düzenlediği 72 saatlik operasyonla öldürmüştü. Dün gece yarısı Lübnan'a kara harekatı da başlatan İsrail ordusuna Hizbullah'tan misilleme gecikmedi.
MOSSAD KARARGAHINA MİSİLLEME SALDIRISI
Lübnan'da İran destekli Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasında, Mossad karargahının 'Fadi 4' füzeleriyle hedef alındığı belirtildi. Saldırının, Hasan Nasrallah suikastına 'misilleme' olarak düzenlediği aktarıldı.
ROKETLERDEN BİRİ OTOYOLA DÜŞTÜ
Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi. Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü.
2 KİŞİ YARALANDI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.