Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ı Lübnan'a düzenlediği 72 saatlik operasyonla öldürmüştü. Dün gece yarısı Lübnan'a kara harekatı da başlatan İsrail ordusuna Hizbullah'tan misilleme gecikmedi.

MOSSAD KARARGAHINA MİSİLLEME SALDIRISI

Lübnan'da İran destekli Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasında, Mossad karargahının 'Fadi 4' füzeleriyle hedef alındığı belirtildi. Saldırının, Hasan Nasrallah suikastına 'misilleme' olarak düzenlediği aktarıldı.

ROKETLERDEN BİRİ OTOYOLA DÜŞTÜ

Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi. Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.