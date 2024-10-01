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Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

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Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcının kullanıldığı bir operasyonla öldüren İsrail ordusu dün gece yarısı ise Lübnan'a kara harekatı başlattı. Savaş uçakları ve dronlarla ülkeyi hedef alan İsrail'e ise Hizbullah'tan misilleme gecikmedi. MOSSAD'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenleyen Hizbullah'ın ateşlediği "Fadi 4" füzelerinden birinin de otoyola düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırılara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ı Lübnan'a düzenlediği 72 saatlik operasyonla öldürmüştü. Dün gece yarısı Lübnan'a kara harekatı da başlatan İsrail ordusuna Hizbullah'tan misilleme gecikmedi.

MOSSAD KARARGAHINA MİSİLLEME SALDIRISI

Lübnan'da İran destekli Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'deki karargahına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasında, Mossad karargahının 'Fadi 4' füzeleriyle hedef alındığı belirtildi. Saldırının, Hasan Nasrallah suikastına 'misilleme' olarak düzenlediği aktarıldı.

Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

ROKETLERDEN BİRİ OTOYOLA DÜŞTÜ

Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi. Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü.

Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

2 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Orta Doğu Tel Aviv Politika Lübnan İsrail Mossad Dünya

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Yorumlar (15)

VEFA:

Lübnan halkını temsil etmeyen, maşalaştırılmış, beyinleri yıkanmış örgüt üyeleri hala ateşi körüklüyor.!...

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Seyhmus Aydin:

Allah sizinle olsun insallah

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Louis Tay:

Balonnn’n..Türk tvlerinde hayretle izliyoruz Terör örgütlerini kahraman olarak anlatmalarını…utanç verici..

8
32
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Sinan Bulduk:

Vefa geç kaldın yine , dinsz imansz oe

35
4
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Izzettin Sonmez:

Bakıyorum Zulmü destekleyen dinsizler yorum yazmaktan geç kalmamişlar

22
1
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ömer:

Allah'a Yardımcınız Olsun

20
1
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serkan gültekin:

Hizbullalah nasrallah Arap coğrafyası bu insanların ideolojik aptalca inanışları yüzünden bu hale geldi bugün ulkemizdeki tarikatlarda aynı yapinin temsili Kur'an barışın sevginin dini savasin değil peyganber efendimizin hayatını okuyun ilk emri yerine getirin ve Kur'an Kerim i okuyun beyinsiz cahil hocalardan dinlemeyin

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Kara Duman:

MİSİLLEME?! hadi oradan

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Mehmet Vatandaş:

Palavracılar sizi:)) siz ancak silahsız savunmasız sivilleri kaçırırsınız, misillemeymiş! hani ne yaptı sizin fad4 ler kaç mossatlıyı yok etti

6
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VEFA:

Tarikat, Cemaat ve Şeriatçıların kökü kazınmalıdır. ULU ÖNDER ATATÜRK 'ÜN de dediği gibi "Hayatta en hakiki mürşid ilimdir,"!... Bu husus beka meselesidir!...

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