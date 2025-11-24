Hizbullah, İsrail Saldırısında Askeri Liderinin Öldüğünü Duyurdu

HİZBULLAH, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, Tabatabai'nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve 'toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı' kaydedildi. Saldırıda, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu.