Hırvatistan'da Şiddetli Rüzgar ve Yağmur Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurda ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Hırvatistan'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurda ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de yerel saatle 16.00 sularında şiddetli yağmur ve rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaçların devrildiği, kafalarından yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Birçok kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şiddetli yağmur ve rüzgarın kısa sürdüğü ancak etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Kentte tramvay hatlarının bir süredir çalışmadığı, trafikte aksamalar yaşandığı, çok sayıda ağacın devrildiği, birçok çatı ve araçta hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.