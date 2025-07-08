Hırvatistan'da Fırtına Feribotu Battı

Hırvatistan'da Fırtına Feribotu Battı
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Split kentinde meydana gelen fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle bir feribot, limanda bekleyen bir katamaran ve tekneye çarptı. Kaza sonucu teknenin battığı ancak ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

HIRVATİSTAN'ın Split kentinde fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle feribotun çarptığı tekne battı.

Hırvatistan Split Liman İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle bir feribotun, limanda bekleyen bir katamaran ve tekneye çarptığı bildirildi. Yetkililer, kaza sonucu teknenin battığını ancak ölü veya yaralı olmadığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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