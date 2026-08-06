Hiroşima'ya Atom Bombası Atılışının 81. Yılı: Hayatta Kalan Bir Tanık Anlatıyor
ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombası, 350 bin kişilik nüfustan 140 bininin ölümüne yol açtı. Radyasyonun uzun vadeli etkileri yıllarca sürdü. Saldırı sırasında 14 yaşında olan şair Bun Hashizume, o günü ve yaşananları ilk kez BBC Türkçe'nin 2024'teki haberinde anlattı. Bu içerik, 81 yıl sonra hâlâ hafızalardaki acıyı taze tutuyor.
Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 81 yıl önce tanıştı. ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı.Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti.Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.Saldırı sırasında 14 yaşında olan Şair Bun Hashizume, atom bombasının Hiroşima'yı vurduğu o günü anlatıyor...Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 6 Ağustos 2024'te yayımlanmıştı.