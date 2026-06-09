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Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

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Hindistan'ın Kanpur kentinde bir adam, kayınvalidesiyle evlenebilmek için eşinden boşandı. Boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından eski kayınvalidesiyle mahkemede nikah kıyan adamın kararı ülkede büyük yankı uyandırdı.

  • Hindistan'ın Kanpur kentinde bir adam, kayınvalidesiyle evlenmek için eşinden boşandı.
  • Boşanma işlemlerinin ardından adam, Kanpur Mahkemesi'nde eski kayınvalidesiyle nikah kıydı.
  • Sıra dışı evlilik, sosyal medyada ve yerel kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hindistan'ın Kanpur kentinde yaşanan sıra dışı olay gündem oldu. İddiaya göre bir adam, kayınvalidesiyle evlenebilmek için eşinden boşandı. Boşanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adamın, Kanpur Mahkemesi'nde eski kayınvalidesiyle nikah kıydığı öne sürüldü.

KAYINVALİDESİYLE EVLENMEK İÇİN EŞİNDEN BOŞANDI

Hindistan'ın Kanpur kentinde yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre bir adam, kayınvalidesiyle evlenebilmek için eşiyle olan evliliğini sonlandırdı.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, adamın eşiyle boşanma sürecini tamamlamasının ardından beklenmedik bir adım attığı belirtildi.

BOŞANMANIN ARDINDAN NİKAH KIYDILAR

İddialara göre adam, boşanma kararının kesinleşmesinden kısa süre sonra eski kayınvalidesiyle Kanpur Mahkemesi'nde evlendi.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada ve yerel kamuoyunda çok sayıda yorum yapılırken, sıra dışı evlilik büyük şaşkınlık yarattı.

OLAY GÜNDEM OLDU

Aile ilişkileri nedeniyle dikkat çeken olayın kısa sürede ülke gündemine taşındığı belirtilirken, evlilikle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan herhangi bir açıklamaya ise yer verilmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

1 Aya kadar Esra Erol’a çıkarlar hindistandakilerde Türk tvlerini izliyor belli.

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Haber YorumlarıEyup BAYDERE:

Demekki o daha iyiymiş (:

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