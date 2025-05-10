Hindistan ve Pakistan Arasında Ateşkes Anlaşması

HİNDİSTAN Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, yürürlüğe girecek ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donal Trump, ABD ara buluculuğunda Hindistan ile Pakistan arasında ateşkese varıldığını duyurdu. Hinidstan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar açıklamasında, "Hindistan ve Pakistan bugün ateşin kesilmesi ve askeri harekat konusunda bir mutabakata varmıştır. Hindistan, terörizmin her türlü biçim ve tezahürüne karşı kararlı ve tavizsiz duruşunu istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Böyle yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.