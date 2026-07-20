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Hindistan'da Sel ve Heyelan Felaketi: En Az 25 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın kuzey ve kuzeydoğusunda muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de de haziran ortasından bu yana benzer olaylarda 27 kişi öldü. Yetkililer yağışların süreceğini belirterek uyarı yaptı.

(ANKARA) - Hindistan'ın kuzeyi ve kuzeydoğusunda etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 25 kişi hayatını kaybetti.  Hindistan Meteoroloji Dairesi yağışların en az bir hafta daha etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Hindistan'ın kuzeyi ve kuzeydoğusunda hafta sonu etkili olan şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Hindistanlı yetkililer, ülkenin idaresindeki Keşmir bölgesinin Poonch, Rajouri ve Doda ilçelerinde meydana gelen yağış kaynaklı olaylarda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nagaland eyaletinde de aralıksız süren yağışların tetiklediği çok sayıda heyelanda dokuz kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki üst düzey bir yetkili, arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar dört kişinin cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

Assam eyaletinde ise dün meydana gelen sellerde bir kişi yaşamını yitirdi. Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumu, yedi ilçede 57 binden fazla kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiğini açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, kuzeybatı, doğu ve kuzeydoğu Hindistan'da aktif muson koşullarının önümüzdeki altı ila yedi gün boyunca etkisini sürdüreceğini duyurarak, yeni sel ve heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.

NEPAL'DE DE 27 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Nepal'de de haziran ortasında başlayan muson sezonundan bu yana sel, heyelan, şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu ve 69 kişi yaralandı.

Nepal polisi, başkent Katmandu'yu ülkenin güney ovalarına bağlayan ana kara yolu da dahil olmak üzere birçok güzergahın heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığını açıkladı.

Nepal Meteoroloji Dairesi de pazartesi günü ülkenin büyük bölümünde hafif ve orta şiddette yağış beklendiğini, Koshi, Bagmati, Gandaki ve Lumbini eyaletlerinin bazı kesimlerinde ise kuvvetli yağış görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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