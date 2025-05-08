Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

Hindistan Savunma Bakanlığı, Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı Pakistan'dan gelen saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu. Pakistan ise çatışmalar süresince onlarca Hintli askerin öldürüldüğünü ve 25 adet İsrail yapımı İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

ABD'Yİ ALARMA GEÇİREN SALDIRI

Lahor havalimanına yapılan saldırılar ise büyük endişe yarattı. Hintli İHA'ların havalimanı yakınlarını vurması bölgeyi alarma geçirdi. Savaşın ayak sesleri yükselirken ABD, Pakistan'ın Lahor kentinin yakında boşaltılacağına yönelik istihbarat aldıklarını ve bölgedeki konsolosluklarına sığınma emri verdiklerini açıkladı.

TALİMAT VERİLDİ

Abd Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lahor'daki ABD Başkonsolosluğu personeline "yerinden çıkmayın" talimatı verildiğini bildirdi. Konsolosluk, bölgede insansız hava araçlarının düşürüldüğü ve patlama seslerinin duyulduğu yönünde raporlar aldıklarını kaydetti.

ABD Konsolosluğu ayrıca, Lahor'daki ana havalimanına komşu bazı bölgelerin tahliye edilmekte olabileceğine dair ilk bilgilerin ulaştığını açıkladı.

HAVA SAVUNMA RADARLARI VURULDU

Hindistan ordusunun açıklamasında, Pakistan'ın Hindistan'ın kuzey ve batı bölgelerinde yer alan askeri hedefleri hedef aldığı ancak bu saldırıların "etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Hindistan ordusu, karşı saldırı olarak Pakistan'a ait hava savunma radarları ve sistemlerinin vurulduğunu açıkladı. Bunun yanında Hindistan, başlattıklar taarruz operasyonunun henüz bitmediğini de vurguladı.

Pakistan tarafı ise farklı bir tablo sundu. Enformasyon Bakanı, Kaşmir'deki fiili sınır hattında Hindistan'a ait askeri tesislerin imha edildiğini iddia etti. Bakan, çatışmalarda 40 ila 50 Hindistan askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Pakistan ordusu ayrıca, Hindistan'a ait 25 adet İsrail yapımı Harop tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.