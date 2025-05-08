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Hindistan'ın Hava Saldırısı Sonrası Pakistan'da Uçuşlar Durduruldu

Hindistan'ın Hava Saldırısı Sonrası Pakistan'da Uçuşlar Durduruldu
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Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşlar durduruldu. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, uçuş operasyonlarına öğle saatlerine kadar ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Hindistan'a ait bir İHA'nın parçaları Pencap'ta bulundu.

HİNDİSTAN'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine dek ara verildiğini duyurdu. Uçuşların durdurulması nedeniyle birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı.

PAKİSTAN'IN PENCAP EYALETİNDE HİNDİSTAN'A AİT BİR İHA'NIN PARÇALARI BULUNDU

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu belirtildi. İHA parçalarının incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldüğü kaydedildi. Öte yandan, Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir havaalanının yakınında 3 patlama sesi duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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