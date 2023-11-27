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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmur: 24 ölü, 23 yaralı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde meydana gelen şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Yağışların neden olduğu yıldırım isabetleri sonucu ölümler meydana geldi.