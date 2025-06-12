Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış
Haber Videosu

Hindistan'da 204 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından yeni görüntüler çıktı. Havalimanının güvenlik kamerası görüntülerinde, uçağı pistten kalktığı ve saniyeler sonra çakıldığı anlar yer aldı.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düştüğü kazanın bilançosu netleşmeye başladı.

UÇAK KAZASINDA 204 CAN KAYBI

Ahmedabad polisinden yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerinde 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 41 yaralının ise tedavi altında olduğu ifade edildi. Ölü ve yaralıların uçakta ve olay yerinde bulunanlar olduğu aktarıldı. Yolculardan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada'nın kazadan kurtulduğu, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Uçak kazasının yeni görüntüleri çıktı. Havalimanı pistini çeken güvenlik kamerası, kazayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, pistten kalkışını gerçekleştiren uçağın saniyeler içinde hızla irtifa kaybettiği ve çakıldığı anlar yer aldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi sağ kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalkınsesi:

uçaklar yasaklansın otobüs tren neye yetmiyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınsy94nj552:

Muhtemel bir sağ motor kaybı olabilir. Çok üzücü ve Allah göstermesin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Depo full dolu.Normalde yüksekten düşmeye başlayınca direkt yakıtı havada boşaltır pilotlar.Bundan buna zaman yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınsy94nj552:

Muhtemel bir sağ motor kaybı olabilir. Allah beterinden esirgesin. Çok üzücü.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Beklenen oldu! Kevin De Bruyne yeni takımına imzayı attı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.