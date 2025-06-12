Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düştüğü kazanın bilançosu netleşmeye başladı.

UÇAK KAZASINDA 204 CAN KAYBI

Ahmedabad polisinden yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerinde 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 41 yaralının ise tedavi altında olduğu ifade edildi. Ölü ve yaralıların uçakta ve olay yerinde bulunanlar olduğu aktarıldı. Yolculardan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada'nın kazadan kurtulduğu, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Uçak kazasının yeni görüntüleri çıktı. Havalimanı pistini çeken güvenlik kamerası, kazayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, pistten kalkışını gerçekleştiren uçağın saniyeler içinde hızla irtifa kaybettiği ve çakıldığı anlar yer aldı.