Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti

HİNDİSTAN'ın doğusundaki Odisha eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.