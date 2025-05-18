Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışlar ve gök gürültülü fırtınaların etkisiyle olayın yaşandığı bildirildi. Yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HİNDİSTAN'ın doğusundaki Odisha eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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