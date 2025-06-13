Hindistan'da uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son telsiz konuşması ortaya çıktı

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Hindistan'da 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasında kaptan pilotun yardım çağrısı ortaya çıktı. Pilotun telsizden yaptığı son konuşmada, "Mayday. İtme gücü yok. Güç kaybı var. Kaldırılamıyor" dediği öğrenildi.

Hindistan'da Londra'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düştü. Feci kazada, uçakta bulunan yolcular ve uçağın düştüğü tıp fakültesi pansiyonundaki öğrenciler ile stajyer doktorların da aralarında bulunduğu 300'e yakın kişi hayatını kaybetti. Kazada 11A'da oturan bir yolcu mucizevi şekilde kurtuldu.

PİLOTUN SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Kaptan pilotun uçak düşmeden hemen önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. The Sun'ın aktardığı bilgilere göre; Kaptan Sumeet Sabharwal, kalkıştan sadece 11 saniye sonra uçağın "güç kaybettiği" uyarısında bulunarak telsizden şunları şöyledi: "Mayday [...] itme gücü yok, güç kaybı var, kaldırılamıyor".

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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