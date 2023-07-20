Hindistan'da trafo patladı: 15 ölü

Hindistan'da bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Polis olayda 1 polis, 5'i iç güvenlik personeli olmak üzere toplamda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.