Hindistan'da trafo patladı: 15 ölü
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Hindistan'da bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Polis olayda 1 polis, 5'i iç güvenlik personeli olmak üzere toplamda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
- Hindistan'da trafo patladı: 15 ölü
YENİ DELHİ - Hindistan'da bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Ganj Nehri'ni korumak amacıyla kurulan kanalizasyon sistemine bağlı arıtma tesisinde trafo patladı. Polis olayda 1'polis 5'i iç güvenlik personeli 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis olayın gece saatlerinde meydana geldiğini ancak ihbarın sabah saatlerinde yapıldığını söyledi.
Olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlatıldı.