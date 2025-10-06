Haberler

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ile heyelanlarda 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
