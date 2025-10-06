Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
HİNDİSTAN'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ile heyelanlarda 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya