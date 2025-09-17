Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu: 15 Ölü, 16 Kayıp

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.