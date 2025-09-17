Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu: 15 Ölü, 16 Kayıp
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda sel ve toprak kaymaları yaşandı. 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya