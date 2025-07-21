Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı
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Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı
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Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 125 kişi yaşamını yitirdi. Altyapıda ciddi hasarlar meydana gelirken, 468 otoyol kapandı ve su şebekelerinde kesintiler yaşandı.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bu afetlerin neden olduğu trafik kazalarında 125 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Eyalet Afet Yönetim Merkezi'nden (SDMA) yapılan açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletinde muson yağışlarının neden olduğu sel, heyelan ve ani sağanaklar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 125'e çıktığı bildirildi. Yağışların altyapıya da zarar verdiği ve 468 otoyolun kapandığı kaydedilen açıklamada, su şebekelerinde kesinti yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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