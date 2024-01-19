Hindistan'da öğretmen ve öğrencileri taşıyan tekne alabora oldu: 14 ölü

Hindistan'ın batısında bulunan Gujarat eyaletinde dün öğrenci ve öğretmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olması sonucu yaşanan kazada 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan polisi, Vadodara kentinde bir teknenin alabora olmasıyla aralarında öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu yolcuların yaşamını yitirdiğini duyurdu. Feci kazayla ilgili Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bir mesaj paylaşarak yetkililerin, kazadan etkilenenlere her türlü yardımı sağladığını belirtti.

14 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

4 öğretmen ve 24 öğrencinin yolculuk yaptığı teknede 14 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de yaralı kurtulanlara gerekli yardım ve tedavilerin yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

Soruşturma başlatılan kazayla ilgili Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten bir paylaşımda bulunarak kurbanların ailelerinin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti. Modi ayrıca yetkililerin, kazadan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağladığını bildirdi.