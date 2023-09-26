Hindistan'da kobra yılanın ısırdığı motosikletli adam hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir köyde, yılan yakalayıcısı olduğu söylenen bir adam, bisikletle seyir halindeyken yılan tarafından ısırıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Adamın yılanı ellerinde tutarken ısırıldığı ve hayatını kaybettiği görülüyor. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.