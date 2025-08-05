Hindistan'da Heyelan: 4 Ölü, 50'den Fazla Kayıp
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yetkililer, heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya