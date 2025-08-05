Hindistan'da Heyelan: 4 Ölü, 50'den Fazla Kayıp

Hindistan'da Heyelan: 4 Ölü, 50'den Fazla Kayıp
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yetkililer, heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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