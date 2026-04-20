Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama! 23 ölü, 6 yaralı

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Virudhunagar’daki tesiste işçilerin ham madde işlediği sırada patlama yaşandı, alevler hızla yayıldı. Ölenlerin çoğunun kadın olduğu belirtildi. Soruşturmada fabrikanın pazar günü yasa dışı şekilde açık olduğu ortaya çıkarken, sorumluların yakalanması için özel ekipler görevlendirildi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Virudhunagar bölgesine bağlı Kattanarpatti köyündeki özel üretim tesisinde yaşanan patlamanın, işçilerin fabrikanın ön verandasında ham maddeleri işlediği sırada meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası çıkan alevlerin kısa sürede tüm alana yayıldığı belirtildi.

23 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre 23 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ağır yaralanan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenenlerin 16’sının kadın, 3’ünün erkek olduğu ifade edildi.

YASA DIŞI ÇALIŞMA İDDİASI

Soruşturma kapsamında fabrikanın pazar günü yasa dışı şekilde açık tutulduğu ve işçilerin çalıştırıldığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını, sorumluların yakalanması için 4 özel ekibin görevlendirildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
