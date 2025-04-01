Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

FABRİKANIN YANAN KISMINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Patlamanın ardından çıkan yangının, fabrika binasının bir kısmının çökmesine neden olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.