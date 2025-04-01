Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 17 ölü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde gerçekleşen patlama sonrası çıkan yangın, fabrika binasının bir kısmının çökmesine yol açtı.
Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki havai fişek fabrikasında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.
FABRİKANIN YANAN KISMINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Patlamanın ardından çıkan yangının, fabrika binasının bir kısmının çökmesine neden olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya